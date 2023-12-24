Жители Пушкиногорского района передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО
Жители Пушкиногорского района передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
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Фото: районная газета «Пушкинский край»
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Фото: районная газета «Пушкинский край»
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Фото: районная газета «Пушкинский край»
Коллектив Пушкиногорской школы-интерната собрал и передал, а сотрудники музея-заповедника «Михайловское» принесли шины для автомобилей.
Кроме того, жители района продолжают собирать тёплые вещи, продукты питания и питьевую воду.
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