Жители Пушкиногорского района передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО

16:43, 24 декабря 2023, ПАИ

Жители Пушкиногорского района передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».



Фото: районная газета «Пушкинский край»



Фото: районная газета «Пушкинский край»



Фото: районная газета «Пушкинский край»





Коллектив Пушкиногорской школы-интерната собрал и передал, а сотрудники музея-заповедника «Михайловское» принесли шины для автомобилей.

Кроме того, жители района продолжают собирать тёплые вещи, продукты питания и питьевую воду.