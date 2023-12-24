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Общество

Новогодний праздник для детей участников СВО прошёл в Бежаницах

Новогоднее представление с участием сказочных героев прошло в Бежаницком районном центре культуры для детей из семей участников СВО сегодня, 24 декабря. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

  • Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Бежаницах
    Фото: районная газета «Сельская новь»
  • Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Бежаницах
    Фото: районная газета «Сельская новь»
  • Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Бежаницах
    Фото: районная газета «Сельская новь»
  • Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Бежаницах
    Фото: районная газета «Сельская новь»

Перед началом мероприятия с наступающим Новым годом присутствующих поздравил глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Он пожелал всем здоровья, благополучия и мира.

Праздник для детей провели Снеговичок, Баба-яга и Чебурашка. Дети пели, танцевали, читали приготовленные заранее стихотворения. Родители же за чашкой чая делились с главой района своими проблемами. Все вопросы глава брал на карандаш.

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