Новогодний праздник для детей участников СВО прошёл в Бежаницах

18:00, 24 декабря 2023, ПАИ

Новогоднее представление с участием сказочных героев прошло в Бежаницком районном центре культуры для детей из семей участников СВО сегодня, 24 декабря. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».



Фото: районная газета «Сельская новь»



Фото: районная газета «Сельская новь»



Фото: районная газета «Сельская новь»



Фото: районная газета «Сельская новь»







Перед началом мероприятия с наступающим Новым годом присутствующих поздравил глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Он пожелал всем здоровья, благополучия и мира.

Праздник для детей провели Снеговичок, Баба-яга и Чебурашка. Дети пели, танцевали, читали приготовленные заранее стихотворения. Родители же за чашкой чая делились с главой района своими проблемами. Все вопросы глава брал на карандаш.