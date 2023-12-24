Почётный гражданин Великолукского района Мария Сизова празднует 100-летний юбилей

18:36, 24 декабря 2023, ПАИ

Столетний юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин Великолукского района Мария Сизова сегодня, 24 декабря. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Торжественное чествование ветерана состоялось в Краеведческом музее города Великие Луки. От Великолукского района с юбилеем Марию Дмитриевну поздравили заместитель главы администрации района по социальной политике Елена Демьянчук, директор ИКЦ Великолукского района Лариса Лысанова, главный редактор газеты «Наш путь» Ольга Федосеенко и активисты МТИК района.

Мария Сизова – уроженка деревни Терехи Новостроевского сельского совета Куньинского района Псковской губернии. 22 июня 1941 года беда пришла на нашу землю, а в это время юная студентка Мария Богданова сдавала выпускные экзамены в Великолукской ФАП.

Ровно через год после окончания фельдшерско-акушерской школы 5 июля 1942 года Мария Дмитриевна приняла военную присягу и была зачислена медицинской сестрой в 7-й пехотный полк 24-й железной дивизии второго формирования. Эта войсковая часть вела бои на Калининградском фронте по овладению Великих Лук на Ступинской высоте. Осенью 1942 дивизия была переброшена под Сталинград на Донской фронт. Сталинградская битва – самое жестокое в мировой истории сражение, унёсшее более полумиллиона советских граждан. 13 января медсестра 7-го пехотного полка Мария Дмитриевна была тяжело ранена. После окончания Сталинградской битвы была награждена медалью «За оборону Сталинграда».