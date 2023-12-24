Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества

Ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества. Приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом в своём телеграм-канале написал глава города Борис Елкин.

Коллектив «Сказа». Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Поздравляю коллектив и руководство городского культурного центра с высокой и заслуженной оценкой вашего творчества! «Сказ» – наша изюминка, наша гордость! Визитная карточка Пскова! Так держать!» – подчеркнул глава города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 декабря 2023

Представление «Поздравляем с Новым Годом» прошло в Кунье
24 декабря 2023

Метеорный поток Геминиды запечатлели псковские астрономы-любители
24 декабря 2023

«Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества
24 декабря 2023

Почётный гражданин Великолукского района Мария Сизова празднует 100-летний юбилей
24 декабря 2023

Новогодний праздник для детей участников СВО прошёл в Бежаницах
24 декабря 2023

Борис Елкин рассказал, как живут моряки на атомной подлодке «Псков»
24 декабря 2023

Жители Пушкиногорского района передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО
24 декабря 2023

Игра в КВН среди педагогов прошла в Гдовской школе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...