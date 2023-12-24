«Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества
Ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества. Приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом в своём телеграм-канале написал глава города Борис Елкин.
«Поздравляю коллектив и руководство городского культурного центра с высокой и заслуженной оценкой вашего творчества! «Сказ» – наша изюминка, наша гордость! Визитная карточка Пскова! Так держать!» – подчеркнул глава города.
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«Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества
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