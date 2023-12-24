«Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества

19:07, 24 декабря 2023, ПАИ

Ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества. Приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом в своём телеграм-канале написал глава города Борис Елкин.

«Поздравляю коллектив и руководство городского культурного центра с высокой и заслуженной оценкой вашего творчества! «Сказ» – наша изюминка, наша гордость! Визитная карточка Пскова! Так держать!» – подчеркнул глава города.