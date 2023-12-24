В Гдове состоялся Кубок района по рукопашному бою в память о Степане Журавлёве

19:57, 24 декабря 2023, ПАИ

Кубок Гдовского района по рукопашному бою в память о Степане Журавлёве прошёл в Гдове. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Десятки спортсменов от шести лет и старше с утра в белых кимоно разминались и получали наставления от тренеров. На мероприятии кроме участников из Гдова, Пскова и Ленобласти были и почётные гости. Глава района Алексей Васильев пожелал всем удачи и поблагодарил родителей за то, что они прививают детям любовь к спорту и здоровому образу жизни.

«И вот первые бойцы — мальчишки 6–7 лет – выходят на ковёр. Приём! Бросок! И вот оно, первое победное очко. И так несколько часов. А в перерывах между боями спортсмены могли подкрепиться чаем и булочками. В очень дружественной обстановке прошло это спортивное событие, которое ещё раз доказывает, что дух патриотизма и любви к ближним у наших детей не утрачен, а с помощью тренеров-энтузиастов ещё сильнее развивается», – пишет газета.