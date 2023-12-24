Метеорный поток Геминиды запечатлели псковские астрономы-любители

21:22, 24 декабря 2023, ПАИ

Метеорный поток Геминиды запечатлели псковские астрономы-любители. Таймлапс с уникальным природным явлением размещён в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что кадры сделаны в ночь с 13 на 14 декабря этого года.

«В данном ролике около пятисот кадров с метеорами потока Геминиды (общее количество зафиксированных метеоров потока Геминиды – 526). Каждый кадр представляет собой сложение от десяти до 20-30 кадров, на которых прорабатывался трек метеора», – пояснил астроном-любитель Пётр Митрофанов.

Он также отметил, что сильный наклон горизонта связан с тем, что съёмка велась на астротрекере с целью получения максимального количества метеоров потока в результирующем кадре.