Афишу новогодних мероприятий опубликовала библиотека имени Каверина в Пскове
Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает псковичей на новогодние мероприятия, которые пройдут в учреждении с 25 декабря по 6 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Обещаем, скучно не будет! Все мероприятия бесплатные», – заверили в библиотеке.
Кроме того, сообщается, что с 25 по 29 декабря 2023 года экскурсии в музее романа «Два капитана» будут бесплатными для всех.
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Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина
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Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина
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Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина
-
Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина
-
Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина
-
Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина
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Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина
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Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина
Записаться можно по телефонам, указанным в карточках, а также в сообщениях группы «Каверинка» (ПОБДЮ им. В. А. Каверина) в соцсети «ВКонтакте».
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