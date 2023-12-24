Афишу новогодних мероприятий опубликовала библиотека имени Каверина в Пскове

21:40, 24 декабря 2023, ПАИ

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает псковичей на новогодние мероприятия, которые пройдут в учреждении с 25 декабря по 6 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Обещаем, скучно не будет! Все мероприятия бесплатные», – заверили в библиотеке.

Кроме того, сообщается, что с 25 по 29 декабря 2023 года экскурсии в музее романа «Два капитана» будут бесплатными для всех.



Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина



Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина



Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина



Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина



Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина



Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина



Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина



Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина















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