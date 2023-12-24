Новогодняя ярмарка «ART-ель» состоялась в Пскове

22:10, 24 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя ярмарка «ART-ель», которая проходила на территории Центра туризма и творческих индустрий в Пскове, завершила свою работу. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Во дворе Дома Беклешова посетители ярмарки новогодних подарков смогли оценить крафтовые сыры, мармелад, сухофрукты, квас, лимонад, горячие угощения и напитки. Все желающие приобрели подарки ручной работы: игрушки, украшения, косметику, предметы интерьера, сладости. В новогодней ярмарке «ART-ель» приняли участие более 50 мастеров.

«Заключительный день порадовал необычными мастер-классами, которые подарили увлекательное времяпрепровождение не только детям, но и взрослым. Огромный ассортимент качественных и интересных товаров от псковских мастеров нашёл или только найдёт в качестве ценного подарка своих новых владельцев. Более того, некоторые счастливчики уже получили их, а также ценные сертификаты, выиграв в лотерее! Спасибо огромное каждому гостю, кто был с нами в эти счастливые часы, а также спасибо большое нашим ремесленникам, чей труд делает мир прекраснее!» – отметили организаторы.