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Общество

Оформление кредитов станет возможным для россиян только после предоставления ИНН

Оформить кредит россияне смогут только после предоставления ИНН. Эта мера поможет защититься от мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Законопроект начнет действовать с 2025 года, так как необходимо время, чтобы наладить взаимодействием банков и БКИ.

«Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», – заявил Анатолий Аксаков.

Номер ИНН потребуется для установки самозапрета на выдачу займов, пояснил он.

После этого при оформлении кредита банки будут обращаться в бюро кредитных историй, чтобы узнать, можно ли одобрить заявку клиенту.

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