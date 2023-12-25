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Работать сегодня запрещено по народному календарю

Память святого Спиридона Тримифунтского, жившего в III-IV веках на Кипре. Спиридон вел благочестивую жизнь, был доброжелателен и отзывчив со всеми людьми. За это Господь наградил его даром исцеления больных, пишет calend.ru.

Работать сегодня запрещено по народному календарю. Фото: ПАИ

На Руси этот день называли Спиридоновым поворотом или Солнцеворотом: ночь начинала убывать, а день – прибывать.

Крестьяне говорили, что солнце начинает поворачивать на лето, а зима – на мороз. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», «Красное солнышко принарядится и просветлеет, а коровка на нем бочок себе нагреет», – говорили в народе.

В это время в берлогах ворочались медведи.

Также на Спиридона запрещалось работать. Крестьяне гадали о будущем плодородии, наблюдая за ветром: если он в течение дня менял направление, год будет урожайным.

Помимо этого, считалось, что если в этот день светит солнце, то и Святки будут ясными; если солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.

На Спиридона также кормили кур из правого рукава, чтобы они лучше неслись. Садовники встряхивали яблони, приговаривая: «Спиридонов день, подымайся вверх».

Также люди смотрели, если воробьи начинали собирать пух и перья для своих гнезд, это предвещало сильные морозы.

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