Сильный снег накроет сегодня Псковскую область

08:35, 25 декабря 2023, ПАИ

Псковичей предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении сегодня, 25 декабря. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня днем местами по Псковской области, преимущественно по южным районам ожидается сильный снег», – говорится в сообщении.

Псковичам рекомендуют при сильном снегопаде плотно закрыть в домах окна, держаться от них как можно дальше, а также не находиться на улице вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности следует оставаться дома.