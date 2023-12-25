Железнодорожный переезд временно закроют в Невеле

09:53, 25 декабря 2023, ПАИ

Железнодорожный переезд временно закроют в Невеле 27 декабря, сообщает районная газета «Невельский вестник».

Железнодорожный переезд временно закроют на 466-м километре ПК-5 станция Невель (на улице Ломоносова) для движения автотранспорта с 10:00 до 16:00 в связи с производством путевых работ по переборке переездного настила.

Объезд будет осуществляться через переезды на 465-м километре ПК-4 (улица Урицкого) и 467-м километре ПК-7 (проезд у станции Невель от улицы Гвардейской к улице Красноармейской).