Гражданин Азербайджана осуждён за попытку дать взятку псковскому таможенному инспектору

09:42, 25 декабря 2023, ПАИ

Гражданин Азербайджана привлечен к уголовной ответственности за попытку дать взятку псковскому таможенному инспектору. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В июле иностранец во время прохождения таможенного оформления на международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за беспрепятственный выезд из России с незаконно перемещаемым им товаром без разрешительных документов, но был задержан.

Свою вину мужчина полностью признал, в содеянном раскаялся. Приговором Себежского районного суда Псковской области иностранец привлечен к уголовной ответственности; денежные средства, которые передавались сотруднику таможни в качестве взятки, обращены в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.