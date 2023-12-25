Гражданин Азербайджана осуждён за попытку дать взятку псковскому таможенному инспектору
Гражданин Азербайджана привлечен к уголовной ответственности за попытку дать взятку псковскому таможенному инспектору. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
В июле иностранец во время прохождения таможенного оформления на международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за беспрепятственный выезд из России с незаконно перемещаемым им товаром без разрешительных документов, но был задержан.
Свою вину мужчина полностью признал, в содеянном раскаялся. Приговором Себежского районного суда Псковской области иностранец привлечен к уголовной ответственности; денежные средства, которые передавались сотруднику таможни в качестве взятки, обращены в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
В Пскове установлены личности школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы