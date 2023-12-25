Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Одно из псковских предприятий заподозрили в продаже продукции с бычьим цепнем

Одного из производителей мяса в Псковской области заподозрили в продаже продукции с бычьим цепнем, пишет газета «Известия».

Житель Сегежи (Карелия) купил свиную шею, а когда стал нарезать, увидел странное образование в виде пасты внутри мяса. Мужчина сверил увиденное с фотографиями в интернете и пришёл к выводу, что это бычий цепень. Обращаться в Роспотребнадзор он не стал, однако сдал мясо обратно в магазин.

Производитель мясных изделий опроверг данное заявление. По их словам, характерных для бычьего цепня признаков не выявлено: нет ввернутой внутрь головки и тела паразита.

Эксперты пришли к выводу, что это абсцесс, который мог развиться вследствие прижизненной травмы мышечной ткани, например, в результате инъекции.

Убойные свиньи на предприятии поступают на переработку только с собственных откормочных комплексов. Закрытый тип выращивания на фермах обеспечивает высший уровень биозащиты, подчеркнули на предприятии.

В настоящий момент Государственная ветеринарная служба проводит ветеринарно-санитарную экспертизу на всём протяжении убоя свиней. На данный момент ни на предприятии, ни в других хозяйствах Псковской области цистицеркоз (заболевание, вызываемое бычьим цепнем) не регистрировался.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 декабря 2023

Число правонарушений на дорогах за неделю уменьшилось в Псковской области
24 декабря 2023

17-летняя девушка с родинкой на подбородке пропала в Псковской области
24 декабря 2023

В Пскове установлены личности школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы
24 декабря 2023

Трое подростков затушили Вечный огонь на площади Победы в Пскове
24 декабря 2023

Житель Пыталово избил свою мать шваброй
24 декабря 2023

Полиция задержала двух подростков за нападения на дворников в Петербурге
24 декабря 2023

Стружанин лишился полумиллиона рублей в попытках заработать на инвестициях
23 декабря 2023

Водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...