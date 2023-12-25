Одно из псковских предприятий заподозрили в продаже продукции с бычьим цепнем

15:46, 25 декабря 2023, ПАИ

Одного из производителей мяса в Псковской области заподозрили в продаже продукции с бычьим цепнем, пишет газета «Известия».

Житель Сегежи (Карелия) купил свиную шею, а когда стал нарезать, увидел странное образование в виде пасты внутри мяса. Мужчина сверил увиденное с фотографиями в интернете и пришёл к выводу, что это бычий цепень. Обращаться в Роспотребнадзор он не стал, однако сдал мясо обратно в магазин.

Производитель мясных изделий опроверг данное заявление. По их словам, характерных для бычьего цепня признаков не выявлено: нет ввернутой внутрь головки и тела паразита.

Эксперты пришли к выводу, что это абсцесс, который мог развиться вследствие прижизненной травмы мышечной ткани, например, в результате инъекции.

Убойные свиньи на предприятии поступают на переработку только с собственных откормочных комплексов. Закрытый тип выращивания на фермах обеспечивает высший уровень биозащиты, подчеркнули на предприятии.

В настоящий момент Государственная ветеринарная служба проводит ветеринарно-санитарную экспертизу на всём протяжении убоя свиней. На данный момент ни на предприятии, ни в других хозяйствах Псковской области цистицеркоз (заболевание, вызываемое бычьим цепнем) не регистрировался.