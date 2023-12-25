Бюджет ФОМС Псковской области утверждён без дефицита

10:32, 25 декабря 2023, ПАИ

Трёхлетний бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Псковской области принят на декабрьской сессии регионального парламента сегодня, 25 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На финансирование регионального здравоохранения в рамках базовой программы ОМС в 2024 году предусмотрено 10 млрд 969 млн 232,5 тысячи рублей. Доходы и расходы фонда сбалансированы.

Основным источником формирования бюджета является федеральная субвенция, рассчитанная исходя из численности застрахованного населения области на начало текущего года и базового подушевого норматива. В составе субвенции расчётная сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области на очередной финансовый год составила 3 млрд 267 млн 992,6 тысячи рублей – эта часть покрывается за счёт средств областного бюджета.