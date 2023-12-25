В Псковской области поступления от топливных акцизов в местные бюджеты увеличатся
В целях совершенствования межбюджетных отношений в законодательство, регулирующее предоставление трансфертов из Псковского областного бюджета местным бюджетам, внесены корректировки – изменения в статьи закона «О межбюджетных отношениях в Псковской области» приняты на декабрьской сессии сегодня, 25 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Дифференцированный норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла увеличивается с 12 до 13 %.
Отдельной статьёй закона урегулировано распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным округам – новый вид муниципальных образований появился в регионе в связи с преобразованием восьми районов по решению органов местного самоуправления. Закон предусматривает увеличение базовых бюджетных расходов муниципального округа.
В соответствии с требованиями федерального законодательства расчёт базовых бюджетных расходов на содержание муниципальных спортивных школ переносится в расходы на сферу образования.
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