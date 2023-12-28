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Общество

Какие изменения ждут россиян с 1 января 2024 года

Здесь и далее фото Псковского агентства информации

С 1 января 2024 года в России вступит в силу несколько новых законов, также станут актуальными изменения в уже действующих нормативно-правовых актах. Узнаем, когда теперь граждане России будут выходить на пенсию, на сколько проиндексируют соцвыплаты, кому будет положен материнский капитал.

Какие изменения ожидают родителей

Матери-героини и семьи, награжденные орденом «Родительская слава», не будут выплачивать НДФЛ с полагающихся им выплат от государства.

Работающие родители детей-инвалидов получат возможность оформить пособие по уходу за ребенком. До того на соцподдержку могли рассчитывать только безработные семьи.

Материнский капитал смогут получить только те родители, которые являлись гражданами РФ в момент рождения малыша, который при этом стал гражданином России по праву рождения. Сейчас рассчитывать на выплаты могут приезжие из другого государства родители, получившие гражданство России, чьи дети не родились в РФ.

Что изменится для школьников

В новом году школьников будут привлекать к общественно полезному труду. На дополнительных занятиях ученики будут убирать кабинеты, придворовые зоны школы, сажать цветы, деревья и помогать в библиотеке. Раньше, чтобы привлечь детей к работе, нужно было получить разрешение родителей, с 1 января оно не потребуется.

Выпускникам упростят подачу документов в вузы. Теперь все данные будут появляться в сервисе на сайте «Госуслуги», где абитуриенты смогут отслеживать своё положение в рейтинге. У учебных заведений появятся отметки — «рекомендовано к зачислению» или «низкие шансы».

Что поменяется для пенсионеров

С 1 января 2024 года вступят в силу изменения относительно возраста выхода на пенсию. Это очередной этап пенсионной реформы, запущенной в 2019 году. С 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины – в 58 лет. Но получить пенсию не удастся, если трудовой стаж не достиг 15 лет, а количество пенсионных баллов – менее 28,2.

Те, кто уже получает пенсию по старости, в начале года получат прибавку к выплатам. Изменения коснутся всех неработающих пенсионеров – пенсии вырастут на 7,5%.

Изменения в налоговом законодательстве

Вырастет размер социальных налоговых вычетов, в том числе на лечение и обучение, – сумма, которую можно вернуть, увеличится на 30 тысяч рублей и достигнет предельной величины в 150 тысяч рублей.

Больше чем в два раза вырастет размер налогового вычета на обучение детей. С 1 января сумма вычета составит до 110 тысяч рублей в сумме для обоих родителей.

Получатели премий, призов и грантов будут освобождены от уплаты НДФЛ.

Как изменится МРОТ, что ждёт работников на удаленке

С 1 января 2024 года МРОТ вырастет до 19 тысяч 242 рублей. Увеличение МРОТ повлияет на размер выплат работникам, чьи зарплаты привязаны к этому показателю.

Также начнет работать закон, по которому до конца 2024 года не будет производиться индексация окладов судей, помощников сенаторов и депутатов и госслужащих. Это не коснется зарплат военнослужащих и силовиков.

С 1 января 2024 года вступят в силу изменения, по которым все официально трудоустроенные работники российских предприятий на удалёнке обязаны уплачивать НДФЛ одинакового размера – 13%, несмотря на резидентство и место исполнения служебных обязанностей. В случае если их уровень дохода превысит 5 млн рублей, ставка НДФЛ поднимется до 15%.

Также вступят в силу изменения в закон о занятости. Теперь мобилизованные граждане и контрактники, завершившие службу, а также члены их семей получат приоритет при приёме на работу. Работодатели, принимающие в штат молодых сотрудников, смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. В новой редакции закона также прописано положение об индексации пособий по безработице.

Какие новшества появятся в финансовой сфере

С 1 января минимальный первоначальный взнос по ипотеке составит 30%. Такую сумму заёмщику необходимо внести для того, чтобы не применялись надбавки по ипотечным кредитам, выданным гражданам с показателем долговой нагрузки не выше 60%.

Микрофинансовые организации при выдаче займов населению получат обязательство рассчитывать долговую нагрузку получателей кредита и сообщать им о рисках в письменной форме, если на платежи по кредитам у них будет уходить больше половины доходов.

С января россияне смогут оформлять кредитные каникулы не только на ипотечные займы, но и на потребительские.

Законодательные нововведения в других сферах

С января верхняя граница призывного возраста для мужчин в России увеличится на три года и составит 30 лет. Нижняя граница остается неизменной – 18 лет.

Закон «Об ОСАГО» станет распространяться на автовладельцев, проживающих на новых территориях: в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Пошлина за предоставление лицензии на оказание услуг связи вырастет более чем в сотню раз и составит 1 млн рублей вместо 7,5 тысячи рублей. Специалисты объяснили рост пошлины необходимостью борьбы с операторами – нарушителями законодательства.

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