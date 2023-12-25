Великолучане стали призёрами турнира по самбо в Белоруссии
Великолукские спортсмены стали победителями и призёрами пятого турнира по самбо памяти тренера С. Г. Соснина. Соревнования прошли в посёлке Ушачи в Белоруссии 20 декабря. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».
Золотые медали соревнований достались Марине Васильевой, Наталье Лопашовой и Илье Ткачёву. Серебро забрали Александр Ботдарев и Евгений Рыжаков. Бронзовой наградой отличился Александр Русаков.
Тренером спортсменов выступил Андрей Мартюшов.
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