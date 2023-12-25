Ревизия: «Чайный дом Купца» и «Кофейня Купца»

12:19, 25 декабря 2023, ПАИ

Любите изысканный чай во всём его многообразии, эпоху рококо, антикварную посуду и эксклюзивные десерты? Тогда вам обязательно нужно побывать в «Чайном доме Купца» и «Кофейне Купца».

В «Чайном доме Купца» можно попробовать вкусный чай, а также приобрести его для личного потребления.

Кроме того, в чайном доме каждую неделю проходят бесплатные дегустации чая.

«В нашем ассортименте большое многообразие чаев: от травяного, чёрного и зелёного чая. Наш самый знаменитый чай – махараджа. Это индийский чёрный чай ассам, крупнолистовой, россыпью, с прекрасным вкусом. В нашем ассортименте есть и непривычные чаи из Китая – пуэры с прекрасным ароматом, вкусом, а также особенные принципы заваривания. При каждой заварке все свойства раскрываются постепенно. Также чаи имеют насыщенный финиковый аромат, аромат копчёности, землянистый вкус», – рассказала управляющая чайного дома и кофейни Алена Гуща.

Такие чаи отлично подойдут для высоких ценителей разнообразия чая, для тех, кто уже испробовал все основные фруктовые чаи и травяные сборы.

Чай прекрасно подходит для поддержания иммунитета, имеет тонизирующий эффект, полезен для здоровья сердца, оптимизации работы желудочно-кишечного тракта.

В «Кофейне купца», помимо наслаждения многообразием чая, можно окунуться в эпоху рококо.

«Кофейня купца» подходит к каждому гостю необычно и индивидуально. При входе в кофейню чувствуется эпоха классики. В кофейне есть и своя концепция – интересная подача в антикварных кофейных чашечках.

«Я объездил многие страны, многие города и увидел, что не хватает какой-то изюминки. Для Пскова я считаю, что это такое уникальное место, в которое может любой человек прийти и почувствовать высокую эстетику», – сказал владелец «Кофейни Купца» и «Лавки Купца» Айвар Митровскис.

«Кофейня купца» также предлагает ассортимент десертов ручной авторской работы – конфеты, шоколад, десерты, которые индивидуально готовит их кондитер.

В настоящий момент открыто два чайных дома – в Пскове и в Санкт-Петербурге.

«Они сейчас успешно развиваются, и на 2024 год в планах запуск франшизы. Предприниматели видят, что модель ведения бизнеса успешная, и уже проявляют интерес даже на таком раннем этапе», – поделился управляющий «Лавкой Купца» в Санкт-Петербурге Антон Лисковой.

Реклама. ИП Митровскис Айвар Валиксович. ИНН 601202632963.