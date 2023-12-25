Новогодний кубок любительской футбольной лиги пройдёт в Писковичах

13:17, 25 декабря 2023, ПАИ

Новогодний кубок любительской футбольной лиги по мини-футболу пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» 30 и 31 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор соревнований Максим Станкевич.

«Идея пришла с подачи владельца зала. Он говорил, что Псковский район до этого проводил небольшие турниры, так почему бы вам не провести его в этот раз. Тем более что у вас будет много желающих», – рассказал собеседник ПАИ.

Собралось 12 команд, поделился Максим Станкевич. «Изначально было больше претендентов, но у людей всё-таки там новогодняя суета. Но 12 команд – это хорошо дня двухдневного турнира. Три группы по четыре команды. Выходить в стадию плей-офф во второй день будут восемь команд», – сказал он.

«Это дружеский турнир, предпраздничный. Понятно, что в плей-офф, как всегда, будет рубка, но я рассчитываю, что на групповом этапе люди больше будут получать удовольствие и разгружаться. Тем более что люди спрашивают и просят. Мы закончили два месяца назад играть последний турнир, а нам уже говорят: «Опять бы начать». Этот турнир – небольшая отдушина», – сообщил организатор соревнований.

Также Максим Станкевич отметил, что организация хочет сделать этот турнир ежегодным с переходящим кубком. В рамках предновогоднего турнира появились также новые команды, которые до этого не участвовали в соревнованиях.

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