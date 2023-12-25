Встречаем 2024-й со Сбером: персональные итоги года, сюрпризы каждый день, каток со скидкой и видеоролик для начинающих волшебников

13:38, 25 декабря 2023, ПАИ

Сбер запустил серию проектов, посвящённых встрече Нового года: клиентов банка на праздниках ждут сюрпризы, интересные предложения и необычные активности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Например, любой клиент сможет подвести персональные «Итоги вашего Сбергода» через приложение СберБанк Онлайн или на сайте sber.ru. Система покажет, сколько бонусов СберСпасибо каждый получил в уходящем году, сколько сэкономил благодаря подписке СберПрайм и так далее. Итоги года для каждого клиента Сбер подводит ежегодно.

Также начал работать новогодний календарь. Каждый день вплоть до 31 декабря при входе в нём будут появляться приятные сюрпризы: промокоды от Сбера и партнёров, которые помогут сэкономить, розыгрыши с призами, индивидуальные подборки фильмов и музыки, рецепты для праздничного стола и даже новогодние стикеры со СберКотом для телеграма. Более того, с помощью Kandinsky и GigaChat можно будет сгенерировать открытку для близких, поставить цели на будущий год или получить электронное печенье с предсказанием.

В преддверии новогодних праздников Сбер стал партнёром катка в спорткомплексе «Лужники». При оплате картой Сбера посетители получат скидку 15 % на все услуги катка, а также на канатную дорогу, ски-пассы и прокат оборудования в горнолыжном комплексе. Детей порадуют «помогаторы» – фигуры в виде СберКота, за которые можно будет держаться при катании.

В «Лужниках» открылся шатёр HiFi-стриминга Звук, в котором проходят активности для подписчиков СберПрайм. В программе – мастер-классы по новогоднему скетчингу и росписи ёлочных игрушек, аэрохоккей, кинопоказы с Okko, DJ-сеты от Звука, а также концерты со звёздами на катке и другие полезные и приятные развлечения. Например, 23 декабря мастер-класс для подписчиков СберПрайм проведёт олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

Помимо этого, с 22 декабря каждый желающий может написать персональное письмо Деду Морозу с помощью GigaChat и виртуального ассистента Салют. Сервис работает на умных колонках Sberboom и Sberboom Mini, ТВ-приставке SberBox или телевизоре Sber. Скажите фразу: «Салют, напиши Деду Морозу», и затем наслаждайся волшебством.

В веб-версии GigaChat любой пользователь сможет поучаствовать в двух новогодних активностях: поговорить с Дедом Морозом и почувствовать себя в сказке или создать уникальную новогоднюю открытку для близких и друзей. Лучшие открытки появятся в нашем телеграм-канале GigaChat.

Наконец, к Новому году Сбер снял добрый 90-секундный видеоролик, который напоминает, что волшебником может стать каждый – с помощью технологичных продуктов и сервисов банка и партнёров – всё это поможет создать новогоднее настроение, подготовиться к празднику, порадовать близких и незабываемо провести длинные выходные.

За разработку рекламной кампании – создание видеоролика и медиаразмещение, веб-разработку новогоднего календаря и «Итогов года» – отвечало агентство СберМаркетинг.