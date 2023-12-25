На Псковской ГРЭС открыли мемориальную табличку первому директору электростанции

13:50, 25 декабря 2023, ПАИ

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» открыта мемориальная табличка первому директору электростанции, почетному гражданину Дедовичского района Алексею Мешкову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

В мероприятии приняли участие технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев, представители Совета молодежи и профсоюзной организации, сотрудники и ветераны электростанции, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, жители и гости поселка.

«Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии, мы восстанавливаем связь времен и сохраняем память. Алексей Алексеевич десятки лет трудился на благо отрасли, был директором не только Псковской, но и Череповецкой ГРЭС, которая также является филиалом ПАО «ОГК-2». Он останется примером для всех энергетиков, а его имя всегда будет ассоциироваться с настоящим профессионализмом. Это человек невероятной силы, который объединил под своим началом специалистов со всего Советского Союза и показал, что если есть желание и настойчивость, то даже невозможное становится возможным», – отметил Евгений Голубев.

Алексей Мешков 70 лет жизни посвятил советской энергетике, в том числе 37 лет проработал на Псковской ГРЭС. Именно под его руководством были введены в эксплуатацию два энергоблока электростанции и построен жилой поселок Дедовичи со всей необходимой инфраструктурой.