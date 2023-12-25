Игорь Иванов: Профсоюзный новогодний сладкий подарок – традиция десятилетий
Первые профсоюзные ёлки для детей членов профсоюзов Псковской области прошли в минувшие выходные. Мероприятия уже посетили около 200 детей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Профсоюзный новогодний сладкий подарок – это уже традиция многих десятилетий. Все эти годы профсоюзы работают для людей! Мы стараемся охватить максимальное количество детей наших коллег, принести радость и подарки в каждую семью», – прокомментировал старт новогодних мероприятий председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он также отметил, что традиционные новогодние ёлки профсоюзы проводят каждый год.
В предстоящие новогодние праздники запланировано восемь мероприятий, которые посетят около 800 детей из Псковской области.
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