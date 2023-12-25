Нарушивших закон граждан Сирии выдворят из Псковской области
Нарушивших закон граждан Сирии выдворят из Псковской области, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Граждане Сирийской Республики нарушили режим пребывания на территории России, что выразилось в отсутствии документов, которые подтверждают право на пребывание в стране.
19 декабря сотрудниками отдела (погк) в Себеже ПУ ФСБ РФ по Псковской области были выявлены и переданы в ОВМ МО МВД России «Себежский» граждане Сирийской Республики.
Суд назначил им штраф в размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Участие псковских инженеров в проектах космодрома «Восточный» и РЖД обсуждают в программе «Бизнес-ланч»
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