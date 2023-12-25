Памятник архангелу Михаилу открыли в Печорах

14:38, 25 декабря 2023, ПАИ

Памятник архангелу Михаилу открыли на центральной площади в Печорах сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Автором памятника стал народный художник Российской Федерации, скульптор Вячеслав Клыков. Памятник выполнен из бронзы, а высота фигуры до кончика меча составляет 310 сантиметров.

Постамент изготовлен из гранита, а его высота составляет 320 сантиметров. Изначально памятник был создан в 2004 году для установки в Калининграде. Однако из-за болезни и смерти скульптора проект не удалось реализовать и памятник всё это время хранился в Москве.

Благодаря усилиям митрополита Симферопольского и Крымского Тихона скульптура украсила центральную площадь Печор.

«Сегодня здесь, на Михайловской площади, мы открываем памятный знак архангелу Михаилу. Мы знаем и любимый наш Архангела храм, построенный в честь победы над французами.

Памятник создал великий русский скульптор Вячеслав Клыков. Нам в наследство он оставил своё последнее и одно из лучших произведений.

Последнее свое произведение, уже будучи нездоров, он создал в Москве, закончил его и отошёл к Господу. Это его любимый святой, покровитель русского народа – архангел Михаил», – сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.