«Сказочный лес» появился в Пскове

17:01, 25 декабря 2023, ПАИ

Новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей открыт для посетителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сказочный лес» открыт для посетителей в будние дни с 16:00 до 22:00, в выходные дни – с 12:00 до 22:00. Парк будет работать до 15 января включительно.

«Друзья, хотите окунуться в атмосферу настоящей сказки? Тогда вам точно стоит посетить удивительное пространство сказочного леса, созданное Театрально-концертной дирекцией Псковской области. Не забудьте поделиться своими впечатлениями о посещении парка и отметить нас в социальных сетях! Мы с нетерпением ждём ваших фотографий и отзывов. Пусть каждый миг, проведённый в новогоднем парке «Сказочный лес», будет наполнен радостью и волшебством!» – отметили в ТКД.

«На площадке созданы инсталляции белоснежных зайчиков, красочных грибов, сов, разноцветные камыши и красивые бабочки. Сконструирован и сказочный мир «Лукоморья» Александра Пушкина. В чаще леса звучат строки этого знаменитого произведения», – подчеркнули организаторы. Юные гости парка смогут также покататься на качелях под звуки новогодней музыки.