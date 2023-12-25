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Общество

100 слушателей из Никарагуа получили сертификаты ПсковГУ

100 слушателей получили сертификаты ПсковГУ в Центре открытого образования в Никарагуа, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

100 слушателей из Никарагуа получили сертификаты ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Торжественная церемония вручения сертификатов прошла в Центре открытого образования ГИПУ имени В. Г. Короленко в пригороде столицы Никарагуа – Хинотепе.

Участники курсов успешно освоили уровни А1 и А2 – элементарный и базовый.

Тестирование проводил ПсковГУ – вуз, у которого есть полномочия проводить ТРКИ в России и за рубежом. Кроме слушателей курсов в Никарагуа сертификаты от ПсковГУ получили 105 студентов на Кубе и по 100 человек в Венесуэле, Гане, Кот-д’Ивуаре и Пакистане.

«Для иностранных студентов, которые хотят поступить в вуз РФ, один из таких сертификатов станет преимуществом. А сертификат уровня С1 пригодится в профессиональной деятельности учителям, филологам и лингвистам – тем, кто собирается использовать русский язык в своей работе», – прокомментировали в ПсковГУ.

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