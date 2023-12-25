Великолучане стали призёрами чемпионата и первенства Смоленской области по лёгкой атлетике

16:43, 25 декабря 2023, ПАИ

Великолучане стали победителями и призёрами чемпионата и первенства Смоленской области по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования прошли в Смоленске 22 и 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетик».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Калининграда, Великих Лук, Смоленска, районов Смоленской и Московской областей. Команда из Великих Лук насчитывала 20 спортсменов, девять из которых – воспитанники спортшколы «Атлетик».

Среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения Елизавета Николаева смогла взять золото в беге на дистанциях в 60, 200 и 400 метров, а также серебро – на 60 метров с барьерами. Александр Фомин стал обладателем двух золотых наград в беге на дистанциях в 400 и 800 метров. Алина Когай стала серебряной призёркой в прыжках в длину, а Софья Преснякова показала третий результат на дистанции в 400 метров.

В возрастной категории среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения Валерия Владимирова взяла три золота: в тройном прыжке, прыжке в высоту и прыжке в длину. Ксения Яборова стала бронзовой призёркой в прыжках в высоту, а Анна Титова показала аналогичный результат в метании ядра. Анна Корнилова стала обладательницей трёх медалей в беге на дистанциях в 60, 200 и 800 метров.



Фото: спортшкола «Атлетик»



Фото: спортшкола «Атлетик»



Фото: спортшкола «Атлетик»



Фото: спортшкола «Атлетик»



Фото: спортшкола «Атлетик»



Фото: спортшкола «Атлетик»



Фото: спортшкола «Атлетик»



Фото: спортшкола «Атлетик»















Елизавета Антипова завоевала два серебра в возрастной категории среди девушек 2005-2006 годов рождения в дисциплинах прыжок в высоту и метание ядра.

Среди мужчин и женщин старше 2004 года рождения Максим Курмелев стал победителем в прыжках в длину и беге на 60 метров с барьерами, серебряным призёром в метании ядра и завоевал бронзу в прыжках в высоту. Ирина Толкачева стала победителем в беге на 800 метров и серебряным призёром – на 60 и 200 метров. Иван Пискунов стал вторым в прыжках в длину, а Иван Игнатенков взял бронзу в метании ядра.

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