Псковское предприятие изготавливает эксклюзивные насосы для испытания ракетных двигателей

18:08, 25 декабря 2023, ПАИ

Об участии псковских инженеров в проектах космодрома Восточный и РЖД рассказал директор «Промгаз-Технологии» Михаил Давыденков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы стараемся гордиться не количеством клиентов, а теми проектами, которые мы сделали, аналогов которым нет ни в России, ни в мире», – отметил Михаил Давыденков.

Космодром Восточный не обходится без псковских насосов, уточнил он.

«Эта история начала развиваться в 2019 году. Туда были поставлены четыре наших насоса, также испарители, щиты управления. На сегодняшний момент идут комплексные испытания этого оборудования – не только нашего, но и всего оборудования космодрома», – рассказал Михаил Давыденков.

Подробности работы насосов на космодроме Михаил Давыденков раскрывать не стал. «Но насосы работают, испытания проходят пока все успешно», – заметил он.

Псковское предприятие изготавливает эксклюзивные насосы для испытания в том числе ракетных двигателей и другой военной техники – аналогов этого оборудования нет.

Также несколько лет назад псковские инженеры успешно завершили проект с Российскими железными дорогами.

«Российские железные дороги постепенно переводят свою технику на сжиженный природный газ. Никто не взялся за эту разработку, швейцарцы предложили свои варианты, но они, к сожалению, не прошли испытания. Мы сделали своё оборудование, поставили свой насос, систему. Всё работает до сих пор, сейчас идут проработки следующих заказов на эту тему», – сказал он.