В Псковской области перед Новым годом вырос спрос на аниматоров и курьеров

17:57, 25 декабря 2023, ПАИ

Спрос на аниматоров вырос в Псковской области в преддверии Нового года. Появилось более 30 вакансий для Дедов Морозов и Снегурочек, что на 29 % больше, чем в ноябре. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

В зависимости от опыта за праздничный сезон в Псковской области в качестве Деда Мороза можно заработать от 15 до 60 тысяч рублей и более. По сравнению с показателями 2022 года заработная плата увеличилась в среднем на две-пять тысяч рублей.

Также в предпраздничные дни вырос спрос на официантов: более 100 новых вакансий, что на 15 % больше, чем в ноябре. Если говорить об окладе, то в среднем предлагается 35 600 рублей, что на 8 % больше, чем в конце 2022 года.

Спрос на фотографов также есть: почти 30 новых вакансий с начала декабря в регионе, спрос вырос за месяц на 30 %. Средняя ставка для фотографов – 30 300 рублей, что на 10 % больше, чем в декабре 2022 года.

«Также держится высокий спрос на курьеров: в Псковской области перед Новым годом компании разместили более 200 вакансий, что на 34 % больше, чем в ноябре. Средняя зарплата в регионе для курьера сейчас порядка 70 тысяч рублей, но при полном рабочем дне и тем более в пиковые новогодние недели доход за месяц может достигнуть и 100 тысяч», – отметила Мария Бузунова.