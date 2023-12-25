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Общество

Пустошане доставили бойцам СВО письма и посылки

Посылки и письма отправили пустошане бойцам СВО, сообщает газета «Вперёд».

Пустошане доставили бойцам СВО письма и посылки. Фото здесь и далее: газета «Вперёд»

«В выходные вместе с Константином Щербаковым доставили нашим мобилизованным землякам посылки от жителей Пустошкинского района, поздравления и письма школьников. Не со всеми нашими воинами удалось встретиться, несколько из них в этот день выполняли поставленные задачи. Но сколько было радости и теплоты от личной встречи с нашими воинами! Конечно, время общения было ограничено, мы посетили несколько точек, удалось побывать на позициях, посмотреть быт наших ребят, поговорить. Все они передают слова огромной благодарности тем, кто поддерживает их на службе нашей стране!» – приводят в газете сообщение главы района Юрия Кравцова, которое он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что неравнодушные пустошане помогли бойцам СВО со сломанной машиной.

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