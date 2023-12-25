О традициях и истории Нового года и Рождества рассказали заключённым СИЗО-1 в Пскове

20:39, 25 декабря 2023, ПАИ

О традициях и истории Нового года и Рождества поговорили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Это занятие завершило цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» в 2023 году.

Учащиеся посмотрели тематический фильм, прослушали музыкальные композиции и нарисовали открытки, одну из которых они вручили педагогам вечерней школы № 1.

Вторая часть занятие была посвящена семейным историям, связанным с Новым годом. Каждый из присутствующих рассказал, как он отмечает этот праздник и какие ассоциации тот вызывает. «Загадка, чудеса, нарядная ёлка, добрые пожелания, улыбки любимых людей – ответы были разными, но всех объединяла вера в сказку, радость от предстоящего события и желание поздравить тех, кто дорог», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокурор Псковской области проверил условия содержания в идрицкой колонии.

Сообщалось также, что псковского осуждённого наградили за лучшее исполнение песни на Дельфийском чемпионате.