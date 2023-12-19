Псковского осуждённого наградили за лучшее исполнение песни на Дельфийском чемпионате
Торжественная церемония объявления победителей и призёров III Дельфийского чемпионата среди осуждённых, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях России, состоялась сегодня в онлайн-формате. Специальным дипломом, подписанным директором ФСИН России Аркадием Гостевым, был награждён осуждённый исправительной колонии № 6 Себежского района Даниил Ревельский за исполнение музыкальной композиции «Встанем», сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Конкурс проводился в три этапа: первый – очный, проведённый непосредственно в исправительных учреждениях, второй и третий – заочные, организованные на территориальном и общероссийском уровнях.
Даниил Ревельский исполнил песню «Встанем» российского исполнителя SHAMAN. Среди более 500 творческих работ члены жюри особо отметили выступление себежанина.
Отмечается, что Даниил Ревельский – творческий человек, который постоянно участвует в различных мероприятиях исправительного учреждения. Он дважды лауреат Всероссийского конкурса авторской песни «Калина Красная», победитель Всероссийского конкурса (авторской) солдатской песни «Медаль Сталинграда».
Ранее сообщалось, что осуждённые исправительной колонии № 4 в Серёдке встретились с родственниками. Кроме того, условия содержания псковских заключённых проверил настоятель храма Святителя Луки Крымского протоирей Василий Лупаков.
Псковского осуждённого наградили за лучшее исполнение песни на Дельфийском чемпионате
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