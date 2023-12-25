Главную новогоднюю ёлку открыли в Опочке

21:14, 25 декабря 2023, ПАИ

Главную новогоднюю ёлку открыли в парке «Городской вал» в Опочке, сообщает газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»

















К жителям с приветственным словом обратилась заместитель главы Опочецкого муниципального округа по социальной политике Ирина Лукьяновец.

«Звонкий смех, танцы и предновогоднее настроение – празднование Нового года в нашем городе началось! Весёлое представление организовал коллектив центра культуры. Детвора встретилась с любимыми героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. Главные заводилы праздника Лесовичок и Снежинка сделали программу интересной и разнообразной: гости участвовали в играх, конкурсах, флешмобах», – рассказали в газете.

Ранее сообщалось, что «Жигули» с новогодней ёлкой появились в центре Гдова.