«Жигули» с новогодней ёлкой появились в центре Гдова
Жигули с новогодней ёлкой появились в центре Гдова, сообщает газета «Гдовская заря».
«Сегодня мы стали свидетелями появления в центре Гдова инсталляции в виде российского автопрома, везущего гдовичам ёлку. Такую идею воплощают по задумке руководителя райпотребкооперации Василия Чумакова работники райпо. С подсветкой, которая вечером заиграет разноцветными огоньками, смотреться этот арт-объект должен замечательно», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории одного из кафе на улице Леона Поземского в Пскове появился новогодний «Запорожец».
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