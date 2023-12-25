«Жигули» с новогодней ёлкой появились в центре Гдова

20:12, 25 декабря 2023, ПАИ

Жигули с новогодней ёлкой появились в центре Гдова, сообщает газета «Гдовская заря».

«Сегодня мы стали свидетелями появления в центре Гдова инсталляции в виде российского автопрома, везущего гдовичам ёлку. Такую идею воплощают по задумке руководителя райпотребкооперации Василия Чумакова работники райпо. С подсветкой, которая вечером заиграет разноцветными огоньками, смотреться этот арт-объект должен замечательно», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории одного из кафе на улице Леона Поземского в Пскове появился новогодний «Запорожец».