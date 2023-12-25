Усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу
Усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу, который проходил в технопарке «Кванториум» в Великих Луках, сообщает газета «Новая жизнь».
Команда «Шумахеры» в составе Игоря Ягненкова, Матвея Алексеева и Владимира Николаева заняла первое место в командном зачёте, а Игорь Ягненков стал победителем и в индивидуальном зачёте.
«Трасса была довольно сложной, но наши ребята показали себя лучшими! Поздравляем победителей!» – говорится в сообщении.
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25 декабря 2023
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