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Общество

Усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу

Усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу, который проходил в технопарке «Кванториум» в Великих Луках, сообщает газета «Новая жизнь».

Усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Команда «Шумахеры» в составе Игоря Ягненкова, Матвея Алексеева и Владимира Николаева заняла первое место в командном зачёте, а Игорь Ягненков стал победителем и в индивидуальном зачёте.

«Трасса была довольно сложной, но наши ребята показали себя лучшими! Поздравляем победителей!» – говорится в сообщении.

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