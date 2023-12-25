Усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу

21:37, 25 декабря 2023, ПАИ

Усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу, который проходил в технопарке «Кванториум» в Великих Луках, сообщает газета «Новая жизнь».

Команда «Шумахеры» в составе Игоря Ягненкова, Матвея Алексеева и Владимира Николаева заняла первое место в командном зачёте, а Игорь Ягненков стал победителем и в индивидуальном зачёте.

«Трасса была довольно сложной, но наши ребята показали себя лучшими! Поздравляем победителей!» – говорится в сообщении.