Китайская художница Ван Сюлин провела мастер-класс в Псковском колледже искусств

23:50, 25 декабря 2023, ПАИ

Известная китайская художница Ван Сюлин провела мастер-класс в Псковском колледже искусств имени Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Ван Сюлин продемонстрировала участникам мастер-класса различные техники реалистической живописи, в частности традиции национальной древней китайской живописи гохуа. После подробного объяснения и показа студенты художественных специальностей колледжа, а также учащиеся школы искусств опробовали на практике приёмы нанесения традиционного китайского рисунка на рисовую бумагу.

В завершение встречи Ван Сюлин нарисовала произведение в технике гохуа.

«Все участники мастер-класса с большим интересом и восхищением наблюдали за процессом создания картины – от смешения красок, первого касания кисти до завершающих штрихов и создания авторской подписи», – отметили в пресс-службе.

Ван Сюлин – выпускница китайского заочного института живописи и каллиграфии. Художница Ван Сюлин известна как самобытный мастер портретов и картин из серии «цветы и птицы». Картины, изображающие человека, растения и цветы в традициях реалистической живописи были продемонстрированы и на выставке в Пскове. Также вниманию зрителей представлена копия национальной святыни Китая VIII века — свитка «87 небожителей» У Даоцзы.

Произведения автора хранятся в Государственном музее Востока в Москве, Обществе российско-китайской дружбы, музеях Японии, Южной Кореи, США и других художественных галереях мира.

Ранее сообщалось, что во Дворе Постникова в Пскове открылась выставка Ван Сюлин. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.