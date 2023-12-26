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Общество

Российские агрегаторы не смогли заменить путешественникам Booking и Airbnb 

Отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей не смогли заменить россиянам Booking и Airbnb, которые до 2022 года занимали до 90% рынка, пишут «Известия».

В 2023 году российские туристы забронировали с помощью агрегаторов около 50% гостиничных номеров, сообщил гендиректор сервиса бронирования МТС Travel Вадим Мельников. «До 2022 года доля зарубежных онлайн-тревел-агентств (среди них Booking и Airbnb. — Ред.) на российском рынке бронирования отелей составляла, по разным оценкам, от 60% до 90%. После того как они прекратили работать в России, туристы действительно стали чаще бронировать проживание напрямую в гостиницах», — отметил он.

Это связано с тем, что отечественные сервисы (в их числе «Яндекс Путешествия», «Островок», «Суточно.ру», 101 Hotels и другие) были малоизвестны пользователям.

Но сейчас ситуация меняется, и годовой прирост бронирований через агрегаторы составил почти 70%. Помимо широкой известности Booking предлагал туристам «гарантию лучшей цены»: ни один из представленных на его площадке отелей не мог выставить у себя на сайте более привлекательную стоимость. Такой опцией отечественные аналоги пока похвастаться не могут, поэтому зачастую бронирование отеля напрямую обойдется туристам дешевле, а выбор номеров при этом будет больше.

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