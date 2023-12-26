Очевидцев наезда на пешехода на Ленинградском шоссе ищет псковская полиция

09:39, 26 декабря 2023, ПАИ

Очевидцев ДТП с участием пешехода на Ленинградском шоссе ищет полиция в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, 23 декабря в 18:25 на трассе Санкт-Петербург – Невель на 289-м километре Ленинградского шоссе неизвестный водитель на неустановленном автомобиле наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пешеход, 59-летний мужчина, шел по краю проезжей части в попутном направлении движения машины. Он госпитализирован в отделение реанимации.

Всех, кто стал очевидцем этого происшествия или владеет какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить по телефонам 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42.

Также водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову.