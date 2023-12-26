Перспективы и проблемы развития молодёжной науки обсудили в ПсковГУ

09:35, 26 декабря 2023, ПАИ

В зале учёного совета ПсковГУ прошла встреча молодых учёных университета. В беседе приняли участие проректор по научной работе Тарас Антал, руководитель управления научно-исследовательской деятельности Василий Фролов и председатель студенческого научного общества ПсковГУ Игорь Егоров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На встрече шла речь о перспективах и проблемах развития молодёжной науки в вузе. Участники обсудили меры поддержки молодых учёных.

По словам Тараса Антала, в ПсковГУ предоставляются все условия для исследовательской работы с точки зрения как инфраструктурных возможностей, так и материальной помощи. Это связано с тем, что современный вуз – это не только база воспитания специалистов в различных отраслях жизни, но и кузница научных кадров.

Молодые учёные приняли активное участие в обсуждении перспектив научно-исследовательской деятельности в ПсковГУ и высказали несколько предложений, направленных на развитие науки в университете.