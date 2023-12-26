Пожарный квест в честь Дня спасателя прошёл в Пскове

10:00, 26 декабря 2023, ПАИ

Пожарный квест «Реальные пожарные. Испытание стихией», приуроченный ко Дню спасателя, прошёл в Пскове на базе ГУ МЧС России по Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы хотим, чтобы вы поняли, как работают пожарные – как живёт караул, какое оборудование у нас есть», – сказали организаторы.

Мероприятие началось с экскурсии, которую провёл для сотрудников СМИ и представителей служб региональных органов власти работник МЧС. Он показал гостям помещения, в которых отдыхают и трудятся пожарные, а также устройство пожарных автомобилей.

Кроме того, у участников была возможность примерить экипировку пожарного.

Перед прохождением квеста «Реальные пожарные. Испытание стихией» провели подробный инструктаж по использованию специального снаряжения и оборудования пожарного.

После разминки, которую провёл работник МЧС, участники разделились на две команды. Их задачей было найти и спасти условного пострадавшего в теплодымокамере.

Все участники квеста успешно справились с заданием и получили новые впечатления, а также им вручили грамоты и памятные сувениры.