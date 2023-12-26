Пожарный квест в честь Дня спасателя прошёл в Пскове
Пожарный квест «Реальные пожарные. Испытание стихией», приуроченный ко Дню спасателя, прошёл в Пскове на базе ГУ МЧС России по Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.
«Мы хотим, чтобы вы поняли, как работают пожарные – как живёт караул, какое оборудование у нас есть», – сказали организаторы.
Мероприятие началось с экскурсии, которую провёл для сотрудников СМИ и представителей служб региональных органов власти работник МЧС. Он показал гостям помещения, в которых отдыхают и трудятся пожарные, а также устройство пожарных автомобилей.
Кроме того, у участников была возможность примерить экипировку пожарного.
Перед прохождением квеста «Реальные пожарные. Испытание стихией» провели подробный инструктаж по использованию специального снаряжения и оборудования пожарного.
После разминки, которую провёл работник МЧС, участники разделились на две команды. Их задачей было найти и спасти условного пострадавшего в теплодымокамере.
Все участники квеста успешно справились с заданием и получили новые впечатления, а также им вручили грамоты и памятные сувениры.
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