Соревнования по плаванию на призы Деда Мороза прошли в Пскове

10:24, 26 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата и первенства спортшколы по плаванию «Барс» на призы Деда Мороза. Соревнования прошли с 21 по 23 декабря, сообщили ПАИ в спортшколе «Барс».

151 спортсмен принял участие в соревнованиях. Пловцы разыгрывали медали по сумме трёх дистанций в семи возрастных группах.

Особым достижением отметился Захар Болоболов, который сумел установить рекорд Псковской области для возраста 14 лет на дистанции в 100 метров баттерфляем.

Отметим также, что в ходе соревнований семь юных спортсменов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.

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