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Спорт

Соревнования по плаванию на призы Деда Мороза прошли в Пскове

Подведены итоги чемпионата и первенства спортшколы по плаванию «Барс» на призы Деда Мороза. Соревнования прошли с 21 по 23 декабря, сообщили ПАИ в спортшколе «Барс».

Соревнования по плаванию на призы Деда Мороза прошли в Пскове. Фото: спортшкола «Барс»

151 спортсмен принял участие в соревнованиях. Пловцы разыгрывали медали по сумме трёх дистанций в семи возрастных группах.

Особым достижением отметился Захар Болоболов, который сумел установить рекорд Псковской области для возраста 14 лет на дистанции в 100 метров баттерфляем.

Отметим также, что в ходе соревнований семь юных спортсменов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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