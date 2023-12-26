Стала известна дата проведения главного добровольческого мероприятия Псковской области

10:59, 26 декабря 2023, ПАИ

В Пскове вручат знаки «Заслуженный доброволец Псковской области» 28 декабря. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

Главное добровольческое мероприятие Псковской области состоится 28 декабря с 11:00 до 19:00 на площадке «Точки кипения», отметила Алеся Михачёва.

«Уже третий год у нас проходит такое мероприятие, оно итоговое. Мы закрываем год этим итоговым мероприятием, вручаем знаки «Заслуженный доброволец Псковской области» тем людям, которые вносят большой вклад в добровольческое направление. Также благодарим бизнес, который включается и помогает в этом направлении, поощряются наши сотрудники в муниципальных образованиях, штабы, ребята, активно принимавшие участие в течение года. Это мероприятие показывает, как много у нас активных людей», – подчеркнула Алеся Михачёва.

В рамках мероприятия будут представлены площадки центра «Воин», «Доброцентры», региональный Красный Крест, уточнила она.

Целью проведения такого мероприятия является развитие, популяризация добровольчества (волонтёрства) на территории Псковской области посредством награждения наиболее активных волонтёров и добровольческих организаций региона по итогам работы в 2023 году, заключила Алеся Михачёва.