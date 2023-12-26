В Пскове помогут вернуть деньги пенсионеру, купившему льготные лекарства за свой счёт

11:16, 26 декабря 2023, ПАИ

В Пскове прокуратура поможет вернуть деньги пенсионеру, который купил льготные лекарства за свой счёт. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что по назначению врача пожилому псковичу выписали льготный рецепт на лекарства. Однако в аптеке пенсионер не смог получить необходимые препараты, рецепт был поставлен на отсроченное обслуживание. Из-за этого мужчина был вынужден покупать лекарства за свой счёт.

Прокуратура Пскова направила в суд иск в интересах пенсионера к комитету по здравоохранению Псковской области о взыскании расходов на покупку лекарственных препаратов в размере 13 тысяч рублей.