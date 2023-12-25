Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

2 января в Пскове пройдёт очередной органный концерт из цикла «Европейское Рождество»

2 января в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове пройдёт концерт органной музыки из цикла «Европейское Рождество». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами концерта

Перед слушателями выступит органистка Анна Кириллова, студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина.

Прозвучит музыка композиторов эпохи барокко: Антонио Вивальди, Иоганна Пахельбеля, Иоганна Себастьяна Баха, а также Георга Фридриха Генделя.

Посещение концерта – по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится на улице Плехановский Посад, 64.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 декабря 2023

Китайская художница Ван Сюлин провела мастер-класс в Псковском колледже искусств
25 декабря 2023

«Сказочный лес» появился в Пскове
25 декабря 2023

Арарат Кещян приехал в Изборск на съёмки телепрограммы «Не факт»
25 декабря 2023

Памятник архангелу Михаилу открыли в Печорах
25 декабря 2023

Детские школы искусств в Новоржеве и Печорах будут отремонтированы
25 декабря 2023

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 26 и 27 декабря
24 декабря 2023

Новогодняя ярмарка «ART-ель» состоялась в Пскове
24 декабря 2023

Афишу новогодних мероприятий опубликовала библиотека имени Каверина в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...