2 января в Пскове пройдёт очередной органный концерт из цикла «Европейское Рождество»

11:11, 26 декабря 2023, ПАИ

2 января в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове пройдёт концерт органной музыки из цикла «Европейское Рождество». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед слушателями выступит органистка Анна Кириллова, студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина.

Прозвучит музыка композиторов эпохи барокко: Антонио Вивальди, Иоганна Пахельбеля, Иоганна Себастьяна Баха, а также Георга Фридриха Генделя.

Посещение концерта – по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится на улице Плехановский Посад, 64.