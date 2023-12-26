Стали известны итоги конкурса «Причудливые Себежские сугробы»

11:46, 26 декабря 2023, ПАИ

Стали известны итоги местного конкурса «Причудливые Себежские сугробы», пишет районная газета «Призыв».

Участники конкурса должны были сфотографировать необычные снежные сугробы.

Первое место заняла «Снежная гирлянда» Галины Василовой, второе – «Снежные шторы» Натальи Ефимовой, а третье – «Змей Горыныч» Людмилы Москаленко.

Кроме того, приз получила первопроходец конкурса Елена Белова за фотографии новогодний торт «Полено» и «Зубастый забор».

Победители получат подписку на газету «Призыв» Себежского района на первое полугодие 2024 года, размещение статьи и фото в газете.