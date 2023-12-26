Столетие отметила жительница Новосокольнического района Валентина Киселёва

12:00, 26 декабря 2023, ПАИ

100-летний юбилей отметила жительница Новосокольнического района Валентина Киселёва. Об этом ПАИ сообщили в местной администрации.

Валентина Киселёва выросла на Новосокольнической земле и жила здесь всю жизнь, трудясь на благо родного края. Она со своими земляками пережила тяготы в годы Великой Отечественной войны, потом восстанавливала разрушенное хозяйство. Много лет своей жизни добросовестно трудилась дояркой.

Поздравить юбиляра в её родную деревню прибыли заместитель главы администрации района Татьяна Лисица, представители Центра социального обслуживания Елена Мурашова и Пригородной волости Галина Петрова. Именинницу поздравили от имени президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Новосокольнического района Виталия Соловьёва.