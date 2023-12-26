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Общество

В ПсковГУ назвали сроки приёмной кампании

Даты приёмной кампании назвали в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Определиться с ЕГЭ выпускники должны до 1 февраля. Подача документов в российские вузы начинается с 20 июня. С 12 июля начнётся сдача вступительных экзаменов для тех, у кого учитываются не только результаты ЕГЭ.

Дата в разных вузах может отличаться. Существует определённый рекомендованный промежуток, но лучше всего уточнять информацию на сайтах образовательных учреждений.

До 25 июля необходимо определиться с выбором программ в университетах при подаче только по результатам ЕГЭ. 28-30 июля – приоритетный этап зачисления в рамках квот.

В ПсковГУ есть отдельная, особая и целевая квота. В эти дни нужно подать оригинал документа об образовании любым из возможных способов.

С 3 по 9 августа проходит основной этап зачисления.

«3 августа – ключевая дата, когда нужно подать оригинал документа об образовании, чтобы выявить намерение поступать в конкретный университет. И далее в разных университетах будут определённые сроки зачисления», – отметили в пресс-службе ПсковГУ.

31 августа будут подведены итоги всех очных зачислений, включая платные места.

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