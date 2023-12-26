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Общество

Клиенты Сбера могут оформить новогодний диджитал-дизайн карт с драконом

Сбер запустил новогодний диджитал-дизайн карт банка «Год дракона by Kandinsky», посвящённый символу наступающего 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Клиенты Сбера могут оформить новогодний диджитал-дизайн СберКарт с символом 2024 года – Зелёным деревянным драконом. Фото: Сбер

Зелёными драконами можно украсить СберКарту в СберБанк Онлайн и в SberPay NFC всего за пару кликов. Для этого надо просто выбрать в приложении банка картинку из серии «Год дракона by Kandinsky», созвучную его эмоциям, – и она мгновенно появится на цифровой версии его дебетовой или кредитной СберКарты. Все дизайны разработаны с помощью нейросети Kandinsky. Драконы будут радовать каждый раз, когда человек заходит в приложение банка или оплачивает покупки смартфоном с помощью SberPay NFC.

Цифровые дизайны доступны для версий СБОЛа: Android от 14.15 и iOS, версия 14.11. от 14.15, iOS версия.

«Мы подготовили для наших клиентов ещё один новогодний подарок, который подарит праздничное настроение. В СберБанк Онлайн появилась новая коллекция диджитал-дизайна наших карт с символом 2024 года. Все вариации зелёного дракона созданы нейросетью Сбера Kandinsky. Картинки яркие, красочные, сказочные и дарят позитивные эмоции! Выбирайте у себя в приложении СберБанк Онлайн любой понравившийся арт и украшайте им свои карты», – рассказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв.

Оценить возможности нейросети можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram – и в VK-ботах. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимационные видеоролики можно в Telegram-боте – для этого нужно оставить заявку на доступ.

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