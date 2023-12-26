Владельца победного кубка турслёта 1978 года ищут в Псковской области

13:06, 26 декабря 2023, ПАИ

Владельца победного кубка турслёта 1978 года ищут в Гдовском районе, пишет районная газета «Гдовская заря».

Необычная находка была обнаружена во время разборки вещей в Центре внешкольной работы с детьми «Дубно». Это кубок XXIII слёта туристов-краеведов, который проходил в регионе в 1978 году.

На кубке также расположилась надпись: «Команде – победительнице областного слёта юных туристов-краеведов».

Директор «Дубно» Константин Албегов ищет тех, кто мог быть участником этого турслёта и стал обладателем кубка. Любую информацию об этом можно сообщить, обратившись в районную газету по номеру: (8 8113) 12-15-60.