Владельца победного кубка турслёта 1978 года ищут в Псковской области
Владельца победного кубка турслёта 1978 года ищут в Гдовском районе, пишет районная газета «Гдовская заря».
Необычная находка была обнаружена во время разборки вещей в Центре внешкольной работы с детьми «Дубно». Это кубок XXIII слёта туристов-краеведов, который проходил в регионе в 1978 году.
На кубке также расположилась надпись: «Команде – победительнице областного слёта юных туристов-краеведов».
Директор «Дубно» Константин Албегов ищет тех, кто мог быть участником этого турслёта и стал обладателем кубка. Любую информацию об этом можно сообщить, обратившись в районную газету по номеру: (8 8113) 12-15-60.
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